تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:45 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات  إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسراً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5653.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً 2.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6170.78 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4633.47 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4790.78 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 123.7 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4344 صفقة.


 وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الاتصالات والموارد الأساسية بنسبة 0.05%.
 

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