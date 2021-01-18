تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسراً 0.77 نقطة ليصل إلى مستوى 5653.59 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً 2.18 نقطة ليصل إلى مستوى 6170.78 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% خاسراً 4.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4633.47 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% خاسراً 2.16 نقطة ليصل إلى مستوى 4790.78 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 123.7 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4344 صفقة.







