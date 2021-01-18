



بالخطوات.. طريقة اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يناير 2021 بالرقم القومي (رابط مباشر) عبر بوابة مصر الرقمية





الكثير من المواطنين يبحثوا عن طريقة اضافة المواليد الجدد على بطاقة التمويل للعام الجاري 2021 وهذا يرجع إلي سوء العمل خاصة بعد انتشار الفيروس المستجد ولذلك يريد الكثير من الآباء إضافة أبنائهم على البطاقة الخاصة بهم حتي يحصل على كمية أكثر من السلع التموينية التي توفرها الدولة من أجل مساعدة المواطنين على المعيشة وسوف نصيف خطوات إضافة الموليد الي البطاقة التموينية من خلال المقال.





اضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021

إشارات الحكومة المصرية عن فتح باب التقديم من أجل إضافة الموليد الجدد من خلال الانترنت وذلك بناء على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال أعلنه على مبادرة دعم لكل الأسر المحتاجة ومن أجل التباعد الاجتماعي تم إنشاء رابط إلكتروني لإضافة الموليد دون الحاجة للذهاب للمكاتب المتخصصة.





خطوات اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021

السطور التالية سوف نوضح من خلالها طريقة اضافة المواليد على البطاقة التموينية من خلال الرابط الالكترونى المتخصص لذلك.





- يتم الدخول الى رابط بوابة مصر الرقمية ( يتم الدخول الى رابط بوابة مصر الرقمية ( اضغط هنا ).

- الضغط على إضافة مواليد جدد لاسرتي.

- الضغط على زر ابدا الخدمة.

- يتم تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي ورقم الهاتف والعنوان والمحافظة والمديرية التموينية التابع لها.

- بعد الانتهاء من تسجيل البيانات يتم الضغط على إضافة.





في حالة عدم القدرة على تسجيل من خلال الرابط يتم الذهاب الى المقر التمويني المقرب له مع الالتزام بارتداء الكمامة الطبية وان يقوم بطباعة الببانات المطلوبة على ورقة وسوف يقوم الموظف المختص بإضافة الموليد الجدد على البطاقة في نفس الوقت.في المقال قدمنا طريقة اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموينية 2021 سوء من خلال التقديم على الرابط المخصص او الذهاب الى المقر التمويني.





شروط إضافة مواليد جدد 2021

ومن الشروط التى أعلنت عنها وزارة التموين من أجل اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الى حساب صاحب البطاقة الرئيسى كتالى :-





- ان يكون المولد من أقرباء الدرجة الاولى الى صاحب البطاقة.

- يتم الاضافة فى حالة أن يكون من بالبطاقة أقل من 4

- يجب الموافقة على كافة الشروط وكتابة البيانات بشكل دقيق .



