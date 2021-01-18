كهربا يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:34 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
يحتل محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي حتى الآن صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف.

وتلعب اليوم الإثنين 18 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2021.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:

محمود كهربا 4 أهداف
رمضان صبحي 4 أهداف
أحمد سمير 4 أهداف
حسام حسن 3 أهداف
مروان حمدي 3 أهداف
محمد شريف 3 أهداف
وليد سليمان 3 أهداف
عمر كمال 3 أهداف
والتر بواليا 3 أهداف
إمام عاشور 3 أهداف

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