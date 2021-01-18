



(حالا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة بالاسم ورقم البطاقة





بدء استعلام منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021 عبر موقع القوى العاملة بالاسم ورقم البطاقة، وهذا في أعقاب إعلان وزارة القوى العاملة بصورة رسمية عن السماح للمواطنين بالاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال التواصل الهاتفي مع رقم خدمة عملاء وزارة القوى العاملة أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





منحة العمالة الغير منتظمة

قالت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي بأن عمليات صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة قد بدأت بالفعل منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وذلك عبر مكاتب البريد وفروعه المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية في الوقت الحالي، ولكن يتوجب على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي عند الذهاب إلى تلك الأماكن للحصول على مستحقاتهم من منحة العمالة.





طريقة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021

هناك بعض الخطوات التي يتوجب على المواطن القيام بها حتى يتمكن من إجراء الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر شبكة الإنترنت وتحديدًا من خلال موقع وزارة القوى العاملة وهي على النحو التالي:





- ادخل إلى موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- اضغط على خدمات مبادرة عمال اليومية أو مبادرة العمالة المتضررة.

- قم بكتابة اسم المستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

- اكتب الرقم القومي للمستفيد.

- اضغط على معرفة موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة يناير 2021.

- انتظر حتى يتم تحميل الصفحة ومن ثم اطلع على التفاصيل.





رابط موقع وزارة القوى العاملة استعلام منحة العمالة

قررت وزارة القوى العاملة تخصيص رابط مباشر يمكن كل المواطنين من معرفة توقيت وموعد صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة الغير منتظمة عبر شبكة الإنترنت بدلًا من الذهاب إلى مكاتب البريد أو إلى مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات بهدف الاستعلام عن مبادرة عمال اليومية.





ويمكن الآن الوصول إلى رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من خلال زيارة رابط موقع القوى العاملة ( اضغط هنا )، أو من خلال التواصل الهاتفي مع رقم خدمة عملاء القوى العاملة.



