بدأت الاحتفالات.. كل ما تريد معرفته عن عيد الغطاس

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عيد الغطاس مناسبة يحتفل بها الأقباط خلال الساعات الحالية وهو ثاني أعياد المسيحيين الأرثوذوكس بعد عيد الميلاد المجيد.







ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس بمقر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بحضور بعض الآباء والأساقفة والكهنة والشمامسة.



ويحتفل الأقباط الأرثوذكس يوم الثلاثاء بعيد الغطاس المجيد وهو تذكار معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.



وتحتفل جميع الكنائس مساء يوم 18 يناير بقداسات إلهية احتفالات بعيد الغطاس، تختم جميعها منتصف الليل، ومن المقرر أن تقتصر معظم الإيبارشيات مثل إيبارشيتى دير المحرق والوادي الجديد والفيوم قداسات عيدالغطاس المجيد على كهنة الإيبارشية فقط والشمامسة دون حضور شعبي.



وتذيع القنوات المسيحية القبطية والصفحات الرسمية الخاصة بكل إيبارشية وكنيسة علي موقع التواصل الاجتماعي لمتابعة شعبها صلاة القداس.







وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عيد الغطاس بالتزامن مع احتفال الأقباط معه:



- يحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح قَبِلَ العماد فيه بالتغطيس، بحسب الاعتقاد المسيحي الأرثوذوكسي.



- يُطلق عليه أسماء عديدة منها عيد تعميد المسيح، وعيد الظهور الإلهي، وعيد الابيفانيا، وعيد اللقان، وعيد برامون.



- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به الكهنة لكل طفل مسيحي، ويحتفل المسيحيون بهذا العيد كذكرى لعماد السيد المسيح بالتغطيس، بحسب الاعتقاد المسيحي الأرثوذوكسي، على أيدى يوحنا المعمدان.





- يبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ القساوسة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".



- من أبرز مظاهر العيد في المجتمعات الدول ذات الطابع الأرثوذكسي مثل روسيا و‌بلغاريا و‌اليونان و‌إسطنبول أن يُلقى صليب في البحر ويقوم شاب بالغوص لاسترجاعه والغطس في بِرك المياه المتجمدة.





- عيد الغطاس ارتبط عند الأقباط ببعض المأكولات كالقلقاس، القصب والبرتقال، ولكل منهم دلالة، كما أنه يأتى بشكل دائم في موعد ثابت سنويًا عقب الاحتفال بعيد الميلاد باثنى عشر يومًا.

