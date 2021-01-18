إندونيسيا تعلن ارتفاع عدد قتلى زلزال سولاويسي إلى 81 شخصا

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:30 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي هز جزيرة سولاويسي بإندونيسيا، الأسبوع الماضي، إلى81 شخصا على الأقل، وشرد نحو 19 ألفا مع استمرار جهود الإنقاذ.

 

 وتسبب الزلزال، الذي بلغت قوته 6.2 درجة في فرار الآلاف من بيوتهم، وفقًا للوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث.

 

ويعتبر الزلزال، واحدًا ضمن سلسلة من الكوارث التي تعرض لها أرخبيل الجزر الإندونيسية في الأسابيع القليلة الماضية وهز سولاويسي الغربية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

 

وفي بيان للمتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للحد من آثار الكوارث، راديتيا جاتي، قال فيه إن هناك 81 حالة وفاة مؤكدة، وإن ما يربو على 250 شخصا مصابون بجروح بالغة.

 

وكما تسبب الزلزال، في أضرار جسيمة بمئات المنازل وبمركز تجاري ومستشفى وعدد من الفنادق، وتشريد الآلاف.

 

وقد  ذكر مسؤولون، أن السلطات تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا بين من جرى إجلاؤهم وتشمل هذه الجهود إجراء اختبارات أجسام مضادة سريعة.

 

وكانت هيئة الأرصاد الإندونيسية، حذرت من توابع للزلزال في سولاويسي، وقالت إن البلاد قد تشهد حالة من الطقس السيء والسيول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ويذكر أن إندونيسيا، تقع في منطقة نشاط زلزالي تسمى حزام النار للمحيط الهادئ وتتعرض لهزات أرضية من حين لآخر.

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