الاقتصاد الصيني يواصل التعافي من أزمة كورونا ويسجل معدلات نمو أعلى من التوقعات

تفيد البيانات الصادرة يوم الاثنين بارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 7.3 بالمئة في ديسمبر مقارنة به قبل عام، ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي في استمرار لتعافي ما بعد كوفيد الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية الضخم، مدعوما بصادرات قوية.

كان محللون استطلعت آراءهم توقعوا انحسار نمو الناتج الصناعي السنوي إلى 6.9 بالمئة في ديسمبرمن سبعة بالمئة في نوفمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية 4.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو يبلغ 5.5 بالمئة، ومقابل نمو نسبته خمسة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت استثمارات الأصول الثابتة 2.9 بالمئة في 2020، مقارنة مع توقعات لنمو 3.2 بالمئة وارتفاع 2.5 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من السنة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني ايضا تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5 بالمئة على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نموا نسبته 6.1 بالمئة، في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9 بالمئة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة في 2020، وفقا للأرقام، لتصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لا ينكمش العام الماضي في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة كوفيد-19.