الاقتصاد الصيني يواصل التعافي من أزمة كورونا ويسجل معدلات نمو أعلى من التوقعات

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:15 ص
الصين
الصين
وكالات

تفيد البيانات الصادرة يوم الاثنين بارتفاع الناتج الصناعي للصين بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 7.3 بالمئة في ديسمبر مقارنة به قبل عام، ليواصل النمو للشهر التاسع على التوالي في استمرار لتعافي ما بعد كوفيد الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية الضخم، مدعوما بصادرات قوية.

 

كان محللون استطلعت آراءهم توقعوا انحسار نمو الناتج الصناعي السنوي إلى 6.9 بالمئة في ديسمبرمن سبعة بالمئة في نوفمبر.

 

وارتفعت مبيعات التجزئة الصينية 4.6 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بينما كانت توقعات المحللين أعلى من ذلك عند نمو يبلغ 5.5 بالمئة، ومقابل نمو نسبته خمسة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

 

وزادت استثمارات الأصول الثابتة 2.9 بالمئة في 2020، مقارنة مع توقعات لنمو 3.2 بالمئة وارتفاع 2.5 بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من السنة.

 

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الصيني  ايضا  تعافيا اقتصاديا فاق توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو 6.5 بالمئة على أساس سنوي.

 

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا نموا نسبته 6.1 بالمئة، في حين كان معدل النمو في الربع الثالث 4.9 بالمئة.

 

ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.3 بالمئة في 2020، وفقا للأرقام، لتصبح الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي لا ينكمش العام الماضي في ظل مصاعب تواجهها دول عديدة لاحتواء جائحة كوفيد-19.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصين اقتصاد اقتصاد الصين

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

شرط مانشستر سيتي لتجديد عقد أجويرو

منذ أقل من ساعتين

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نمو الناتج المحلى الصينى يتباطأ إلى 6.5% فى الربع الثالث

انخفاض ناتج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي

انخفاض إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي للشهر الثاني على التوالي

تراجع معدل نمو الناتج الصناعي لروسيا إلى أقل مستوى منذ 2017

الحكومة الأمريكية تبقي معدل نمو الاقتصاد عند 3.1%

الحكومة الأميركية تبقي معدل نمو الاقتصاد للربع الأول عند 3.1%

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

09:06 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»