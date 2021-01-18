"عشرة العمر الغالي".. بهذه الكلمات أحمد الشامي يُهنئ محمد نور بمناسبة عيد ميلاده

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
حرص الفنان أحمد الشامي على تهنئة صديقه الفنان محمد نور بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال خاصية الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد الشامي صورة جمعته بالفنان محمد نور، وعلق عليه قائلاً:" كل سنة وانت طيب يا ميدوووو ، عشرة العمر الغالي ".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أحمد الشامي الدرامية مشاركته في مسلسل "فرصة تانية"،وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، بطولة ياسمين صبري، محمود البزاوى، أحمد مجدي، إدوارد، آيتن عامر، هبة مجدي، أشرف زكي، صبري عبد المنعم، هبة عبد الغني، دياب.

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