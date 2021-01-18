الكنيسة تودع راعي كنيسة البابا أثناسيوس والأنبا بيشوى بالخصوص

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
مارجو مجدي

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس إشعياء عزيز كاهن كنيسة القديسين البابا أثناسيوس والأنبا بيشوى بالخصوص، التابعة لإيبارشية شبين القناطر، القليوبية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ الأب الراحل من العمر 54 عامًا، قضى منها حوالى خمس سنوات فقط فى الخدمة الكهنوتية، حيث ولد يوم 1 أبريل 1967، وسيم كاهنًا يوم 9 نوفمبر 2015.

وأقيمت صلوات تجنيزه، بكنيسة السيدة العذراء، أرض الجولف بمصر الجديدة، بحضور نيافة الأنبا بطرس أسقف الإيبارشية وعدد محدود من كهنة الإيبارشية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية.

وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا بطرس أسقف إيبارشية شبين القناطر ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القس إشعياء عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة وكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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