البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بعد مرور عشر دقايق من بدء جلسة التداول

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:12 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي مرور عشر دقاءق من بدء الجلسة حوالي 2.6 مليار جنيه ليصل في تلك الوقت عند 683.9 مليار جنيه.


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11497.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2290.8  نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3290.3 نقطة.


وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس أولى تداولات الأسبوع على تباين ، وأنهي المؤشر الرئيسي تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.06% عند 11446 نقطة بتحول المؤسسات الأجنبية لجنى الارباح على التجارى الدولى الذى أنهى دون مستوى ال 63 جنيه بتراجع 1.24% ، فيما تباين أداء القياديات مع مشتريات مؤسسية محلية و عربية .

 فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 1% عند 2277 نفطة مع شراء انتقائى للأفراد العرب و الاجانب مع بعض الصناديق على الاسهم الصغيرة و المتوسطة بنشاط ايجابى على أسهم العقارات و الخدمات المالية و الأغذية و الرعاية الصحية و الأدوية ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة لجلسة الأحد مع تراجع نشاط المؤسسات و الاجانب لتسجل 1.366 مليار جنيه بحجم تداول 538 مليون سهم من خلال 46540 صفقة بمخطط سيولة للشراء 47 ، بالتداول على 186 ورقة مالية ربحت منها 92 ورقة ، و تراجعت 62 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 32 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 3.536 مليار جنيه مسجلا 681.342 مليارجنيه.

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