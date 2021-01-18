البورصة تربح 2.6 مليار جنيه بعد مرور عشر دقايق من بدء جلسة التداول





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقي مرور عشر دقاءق من بدء الجلسة حوالي 2.6 مليار جنيه ليصل في تلك الوقت عند 683.9 مليار جنيه.



ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11497.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2290.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3290.3 نقطة. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11497.4 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2290.8 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3290.3 نقطة.









وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات أمس أولى تداولات الأسبوع على تباين ، وأنهي المؤشر الرئيسي تعاملاته على تراجع طفيف بنسبة 0.06% عند 11446 نقطة بتحول المؤسسات الأجنبية لجنى الارباح على التجارى الدولى الذى أنهى دون مستوى ال 63 جنيه بتراجع 1.24% ، فيما تباين أداء القياديات مع مشتريات مؤسسية محلية و عربية .



