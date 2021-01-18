وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بمطار النزهة بالإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
مارجو مجدي

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس جرجس غطاس، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والأمير تادرس بمطار النزهة، بقطاع وسط الإسكندرية، عن عمر قارب 69 سنة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة في تصريحات له، إن القس جرجس رحل بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 سنة، بعد فترة صراع لمدة شهور مع مرض السرطان، وولد الأب الراحل يوم 24 مارس 1952، وسيم كاهنًا فى 7 سبتمبر 1997.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بمنطقة الشاطبى، بحضور الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة كنيسته، وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته، نظرًا للظروف الحالية.

أخبار تهمك

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ أقل من ساعتين

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

شرط مانشستر سيتي لتجديد عقد أجويرو

منذ أقل من ساعتين

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

09:06 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»