وفاة كاهن كنيسة مارجرجس بمطار النزهة بالإسكندرية

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القس جرجس غطاس، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والأمير تادرس بمطار النزهة، بقطاع وسط الإسكندرية، عن عمر قارب 69 سنة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة في تصريحات له، إن القس جرجس رحل بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 سنة، بعد فترة صراع لمدة شهور مع مرض السرطان، وولد الأب الراحل يوم 24 مارس 1952، وسيم كاهنًا فى 7 سبتمبر 1997.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بمنطقة الشاطبى، بحضور الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة كنيسته، وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته، نظرًا للظروف الحالية.