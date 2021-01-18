احتفلت به الكنيسة منذ أيام قليلة.. تعرف على عيد الختان

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ أيام قليلة، بذكرى عيد الختان المجيد.

وقال القمص انطونيوس حبيب، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بههيا، محافظة الشرقية إن: "عيد الختان هو أحد الأعياد السيدية الصغرى، ويخص عيد الختان السيد المسيح والذي تعرض في اليوم الثامن من ميلاده للاختتان تتميمًا للشريعة اليهودية التى تسلمها إبراهيم النبي بقول الله له "ابن ثمانية أيام يختتن كل ذكر فى جيلكم" (تك ١٢:١٧).

وأشار "حبيب" في تصريحات خاصة إلى أن الأعياد السيدية هي ١٤ عيدًا نصفهم من الأعياد السيدية الكبرى وهم البشارة والميلاد والغطاس وأحد الشعانين والقيامة والصعود والعنصرة أو حلول الروح القدس، بينما يندرج النصف الآخر تحت جدولة الأعياد السيدية الصغرى وهم الختان ودخول السيد المسيح الهيكل وعرس قانا الجليل وخميس العهد ودخول المسيح مصر والتجلى وأحد توما.

وأضاف:" نلاحظ أن عيد الختان يخص الذكور فقط وأن السيد المسيح تممه، وفى المسيحية طقس المعمودية يرمز إلى ختان الروح، ويشرح بولس الرسول أن شريعة العهد الجديد هى ليست إبطالًا للشريعة بل ممارسة المرموز إليه.