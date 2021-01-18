موعد مباراة ليفربول المقبلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:01 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
تعادل نادي ليفربول أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد بنتيجة 0 / 0 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي بيرنلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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