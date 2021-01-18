فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
تمكن فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية بطب بنها، من إنقاذ حياة طفل عمره عام، ابتلع "بذرة" يوسفي منذ أسبوعين جعلته لايستطيع تناول الطعام أو التنفس بشكل جيد.

وأشار الجزار، أن مستشفى بنها الجامعي استقبلت الطفل وعمره عام و٧ شهور، وفي وقت كل الأشعة الخاصة به مشكوك في كونها كورونا، خاصة أن الفيروس أصبح يصل للأطفال حاليا، والأسرة ليس لديهم قصة مرضية واضحة إنه "شرق" أو كان يتناول الطعام، أو يلهو بأي شئ ووضعها في فمه في الوقت الذي يعاني منه الطفل من صعوبة بالتنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.

واستطرد أن الفريق الطبي قرر المخاطرة واحتمال التعرض للعدوي إذا كان الطفل مصاب بكورونا، وجرى إدخال الطفل منظار شعب هوائية، واكتشفوا وجود "بذرة يوسفي" هي السبب في كل ما يحدث للطفل منذ أكثر من أسبوعين.

وناشد الجزار أولياء الأمور من الانتباه جيدا لأبنائهم في هذه السن الحرجة لأنهم معرضون لابتلاع أي شئ ملقى على الأرض.

وشارك في إجراء الجراحة من قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور محمود عبدالعظيم، والدكتورة هبة أبو الخير، التمريض إسلام محمد، أحمد سمير، ابتهال فكري، وإيمان أحمد.
فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي
فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي
فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي
فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي
فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي
فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع "بذرة" يوسفي

أخبار تهمك

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة الا ربع

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ أقل من ساعتين

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

09:06 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»