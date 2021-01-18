الشرطة المغربية تحبط عملية للهجرة السرية بميناء أغادير

أحبطت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أغادير في المغرب، عملية للهجرة السرية، وأوقفت 4 أشخاص يشتبه في تورطهم بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بيانًا قالت فيه إنه "جرى توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري بمدينة أغادير، وهم في حالة تلبس أثناء محاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد".

وأضاف البيان: "المرشحون للهجرة غير المشروعة المضبوطون في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون مغاربة و9 آخرون يحملون الجنسية المصرية واليمنية".

وتابع البيان: "عملية التفتيش أسفرت عن حجز 6 سترات للنجاة وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية".

وبحسب روسيا اليوم، أكدت المديرية إخضاع جميع الموقوفين للتحقيق بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة.