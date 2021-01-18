انقطاع للتيار الكهربائي بمدينتى القصير ومرسى علم جنوب البحر الأحمر.. والشركة عطل مفاجئ

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
محمد طه
تعرضت مدينتي القصير ومرسي علم ومنطقة برنيس جنوب محافظة البحر الاحمر لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي.


ومن جانبه أكد النائب عبدالناصر عطية عضو مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه بالتواصل مع مسؤولي الكهرباء بشأن مشكلة انقطاع الكهرباء نظرًا لشكوي أهالي المدينة من هذا الانقطاع المفاجئ اكدوا بأنه يوجد عطل مفاجئ أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن القصير ومرسي علم حتى قرية برانيس وتم الانتهاء من إصلاح هذا العطل وانه في خلال وقت وجيز سوف تعمل شبكة الكهرباء بكامل طاقتها.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 20 ساعة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

شرط مانشستر سيتي لتجديد عقد أجويرو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف توقيت توفير لقاح كورونا للمصرين

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 12 ساعة

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 9 ساعات

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ 42 دقيقة

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

09:06 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»