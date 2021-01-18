انقطاع للتيار الكهربائي بمدينتى القصير ومرسى علم جنوب البحر الأحمر.. والشركة عطل مفاجئ

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تعرضت مدينتي القصير ومرسي علم ومنطقة برنيس جنوب محافظة البحر الاحمر لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي.





ومن جانبه أكد النائب عبدالناصر عطية عضو مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه بالتواصل مع مسؤولي الكهرباء بشأن مشكلة انقطاع الكهرباء نظرًا لشكوي أهالي المدينة من هذا الانقطاع المفاجئ اكدوا بأنه يوجد عطل مفاجئ أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مدن القصير ومرسي علم حتى قرية برانيس وتم الانتهاء من إصلاح هذا العطل وانه في خلال وقت وجيز سوف تعمل شبكة الكهرباء بكامل طاقتها.