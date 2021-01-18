مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"..والجمهور:"من يومك قمر"

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تحرص الفنانة مي عمر على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مي عمر صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي جالسة على أحد السلالم، وارتدت فيها تونك فوق الركبة باللون البني الفاتح، ونسقت معه بوت طويل باللون البني، وتركت شعرها مُنسدلاً، وارتدت نظارة شمس باللون البني، ووضعت بجوارها شنطة سوداء، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها الذين تغزلوا في جمالها.



وجاءت التعليقات كالآتي :"أحلى لؤلؤ في الدنيا"، "من يومك قمر والله"، "ما شاء الله عليكي في كل صورة طالعة فيها بتجنني أكتر من الصورة اللي قبلها"، "ايه الحلاوة دي"، "أحلى من القمر".





وفي سياق آخر، يعرض للفنانة مي عمر حاليًا مسلسل "لؤلؤ"، وهو أول بطولة مطلقة لها، ويشاركها في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجي.