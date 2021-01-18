هكذا يظهر محمد عبد الرحمن في مسلسل "في بيتنا روبوت"

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يُشارك الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" في مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل من إنتاج سينرجي وروزنامة، ومن المقرر عرضه خلال الشهر الحالي.


"في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن السينمائية فيلم "الخطة العايمة"، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وهو من إخراج معتز التوني وأحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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