تونس تفكك شبكة دولية نشطت في تهريب وتزييف العملات الأجنبية

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:45 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
وكالات

فككت وزارة الداخلية التونسية، شبكة دولية نشطت في تهريب وتزييف العملات الأجنبية وإدخالها إلى البلاد.

 

وأصدرت الداخلية التونسية، بيانًا ذكرت فيه أنه صودر في مطار تونس قرطاج يوم 6 يناير 2021 مبلغ مالي تجاوز 220 مليون دولار لدى مواطن تونسي (31 سنة) قادم من إحدى الدول العربية.

 

وقالت الداخلية التونسية، إنه قدم إلى تونس لتسليم هذا المبلغ لأحد أقاربه من أصحاب السوابق العدلية والذي تم إلقاء القبض عليه.

 

وأضافت الداخلية التونسية، أن الأخير ينشط ضمن شبكة دولية بين تونس وبلد عربي ومعه ابنته وزوجها في تزييف العملة وإدخالها إلى تونس ثم استغلالها في عمليات التهريب بين تونس وبلد مجاور، وأن زعيم هذه الشبكة تونسي الجنسية متحصن بالفرار، وينشط في مجال التهريب وتجارة المخدرات.

 

وأوضحت الداخلية، أن المبلغ الذي تم احتجازه بعد عرضه على الاختبار مزيف.

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تونس تفكيك شبكة دولية تزييف العملات الاجنبية

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