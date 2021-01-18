"وحشتني قوي يا توأم روحي".. بكلمات مؤثرة أحمد سعيد عبد الغني يحيي ذكرى وفاة والده

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حرص الفنان أحمد سعيد عبد الغنى على إحياء ذكرى وفاة والده، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد سعيد عبد الغني صورة لوالده الراحل، وعلق عليها قائلاً:" وحشتني قوي يا توأم روحي، الله يرحمك يا أغلى إنسان في حياتي، سنتين عدوا من غيرك، الله يرحمك ياحبيبي".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان أحمد سعيد عبد الغني في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل " اللي ملوش كبير"، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد عبد الله محمود، عايدة رياض، خالد الصاوى، محمود حافظ، ايمان السيد، بدرية طلبة، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج مصطفى فكري.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني الدرامية مسلسل "الوجه الآخر"، وهو بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف فداء الشندويلي، اخراج سميح النقاش.


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