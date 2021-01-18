أسعار الدولار اليوم الاثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:13 ص
الدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري
الفجر الاقتصادي

أفتتحت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري تعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية ، على استقرار، مع تحقيق الاقتصاد المصري نتائج ايجابية.

أسعار الدولار اليوم الأثنين 18-1-2021 :

 وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي المتحد، مصر، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية".

 

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB، قناة السويس، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة".

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وبلغ سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، اتش اس بي سي،بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، البركة، المشرق،ABC، العربي".

 

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع

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