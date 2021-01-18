الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:06 ص
اسامة جلال
اسامة جلال
علي خلاف
اقترب مسؤولو الزمالك من حسم صفقة أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية في مصر.

تطور صفقة أسامة جلال في الزمالك
تحدث عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن أخر المستجدات في مفاوضات القلعة البيضاء مع أسامة جلال لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي.

وقال عصام سالم خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأحد: "أسامة جلال لاعب كبير، وإضافة كبيرة لأي فريق، ولكن حتى الأن لم تتم الصفقة.

وأتم سالم تصريحاته موضحا: "الفريق ملئ باللاعبين المميزين، والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق هو صاحب القرار بشأن أي لاعب في الفريق وبشأن الصفقات".

الجدير بالذكر أن العديد مسؤولي إنبي البترولي طلبوا الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه مقابل التخلي عن خدمات أسامة جلال مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي البترولي ومنتخب مصر لصالح الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

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