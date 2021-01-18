لوجه الله.. ممرض بالغردفة يعلن متابعة حالات كورونا بالمنزل بالمجان

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أعلن أحمد نور أحد فريق التمريض، بمستشفى حميات الغردقة، عن تطوعه لمتابعة أى حالات مصابة بفيروس كورونا، ومحدد لها عزل منزلى بالمجان دون أى مقابل مادى.



وقام أحمد نور أحد الممرضين بمستشفى حميات الغردقة، بنشر بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك عن تطوعه لمتابعة أى حالات مصابة بفيروس كورونا تم عزلها منزليا، موضحًا أن خالصة لوجهه الله تعالى، ولخدمة أهالينا بمدينة الغردقة.



ولاقى بوست الممرض أحمد نور استحسان الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتعليقات إيجابية كثيرة، من بينها أن الخير في وفى امتى إلى يوم الدين، ومازالت مصر بخير شبابها الواعى.