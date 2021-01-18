ضربوه وحرضوا نجلته علي ترك المنزل بعد رفض زواجها من نجلهم في الدقهلية

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حرر " احمد س ا" 43 سنة عامل بمسجد تابع لأوقاف القليوبية ومقيم " ميت العطار " بنها - قليوبية محضرا اتهم خلاله أسرة من الدقهلية بتحريض نجلته "اطلبة" علي تىك المنزل بعد رفضه زواجها من نجلهم.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بتحرير محضر مز اب يتهم أيرة في المنزلة بتحريض نجلته علي ترك منزلها بالقليوبية بعد رفضه زواجها من نجلهم.





واتهم الأب في محضره بمركظ شرطة المنزلة كلا من " ابراهيم م ع ا"، حاصل على ليسانس حقوق، ونجله عمر " ابراهيم م ع ا" ۲۳ سنة عامل عادی، وزوجة الأول ووالدة الثاني " ميرفت ع م ر" ربة منزل، ويقيمون دائرة مركز قليوب - القليوبية بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي دون حدوث اصابته على اثر حدوث مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة، حال تواجدهم أمام فندق دائرة القسم، وذلك بسبب قيامهم بتحريض كريمته المدعوة " ایمان ا س ا" 18 سنة طالبة ومقيمة " ميت العطار "دائرة مركز بنها - قليوبية بترك المنزل بسبب رفضه زواجها من الثاني والتوجه الى مدينة المنزلة تمهيدا لزواجهما واقامتها رفقة الثالثة بالفندق.



أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واضافوا بانهم حضروا لمدينة المنزلة حيث محل ميلادهم لإتمام حفل العرس.



وبسؤال كريمة المبلغ أيدت ذات المضمون، واضافت انها حضرت رفقة المتهمين واقامت بالفندق برغبتها، وان الزواج لم يتم ولم يمسسها سوء



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۳۸4 جنح قسم المنزلة، وجاري العرض على النيابة العامة

