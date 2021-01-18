نجم ليفربول يرفض التجديد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، من الإستمرار مع ليفربول، وذلك في ظل إنتهاء تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.





وبحسب ما ورد بصحيفة " ميرور " البريطانية، أن صاحب الـ30 عاماً قرر عدم تجديد عقده مع ليفربول، والرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري".





وأضاف:"ويحظي فينالدوم بإهتمام العديد من الأندية الاوروبية، لاسيما أنه من المحتمل الإنتقال الى برشلونة والعمل تحت قيادة رونالد كومان".





ويسبب رحيل فينالدوم ضربة مؤلمة لليفربول، الذي يعتمد على اللاعب الهولندي في خط الوسط، خلال الفترة الماضية.



