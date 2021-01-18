نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

تحدث أحمد سمير، جناح الفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، عن رغبته في الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي يوماً ما.





وقال خلال تصريحات عبر "أون تايم سبورتس": شرف لأي لاعب الإنضمام لصفوف النادي الأهلي، وأعمل وأجتهد من أجل هذا الهدف والوصول إليه في يوم من الأيام".





وأضاف:"وصل لي معلومة أنه طرح علمت اسمي في الفترة الماضية لتعويض رحيل جيرالدو وأحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن".





والجدير بالذكر أن سمير لعب في صفوف نادي الزمالك في وقت سابق قبل الانضمام لنادي طلائع الجيش.



