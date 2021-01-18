الأرصاد عن حالة الطقس: الصغرى 10 في القاهرة.. وهذه المناطق تشهد أمطار

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الاثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد الجوية إنه يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الاثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

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