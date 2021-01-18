مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

صرح مصطفى فتحي نجم الزمالك المعار إلى صفوف سموحة أن رغبته في الإنضمام إلى المنتخب هو سبب رحيله عن القلعة البيضاء وانضمامه إلى الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية: " السبب الرئيسي وراء رحيلي عن الزمالك هو انضمامي المنتخب خلال الفترة المقبلة".





واختتم فتحي تصريحاته قائلًا: "هذا لن يحدث إلا بمشاركتي في عدد كبير من المباريات وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة أثناء تواجدي في صفوف سموحة".



