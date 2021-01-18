تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة
الإثنين 18/يناير/2021 - 07:25 ص
حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة الاخبار المتعلقة بحالة الطقس، ننشر لكم اليوم الاثنين الموافق 18 من يناير لعام 2021، تفاصيل حالة الطقس اليوم في 7 معلومات بسيطة وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم نقدمها لكم في السطور التالية:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية
- الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى
- رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية
- طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
- سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة
- سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية
- طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد
أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على بعض محافظات الجمهورية إليكم التالي:
- القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات
- الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة
- مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة
- سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات
- قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات
- أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات