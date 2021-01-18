تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

حرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها كافة الاخبار المتعلقة بحالة الطقس، ننشر لكم اليوم الاثنين الموافق 18 من يناير لعام 2021، تفاصيل حالة الطقس اليوم في 7 معلومات بسيطة وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم نقدمها لكم في السطور التالية:





- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية

- الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى

- رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية

- طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

- سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة

- سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية

- طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد





أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على بعض محافظات الجمهورية إليكم التالي:

- القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات

- الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

- مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

- سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات

- قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات