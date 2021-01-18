الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة
الإثنين 18/يناير/2021 - 07:00 ص
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مؤكدا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ْاليوم تصل لـ18 درحة.
وأوضح شاهين أن هناك تقلبات جوية مع فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط الرياح، وتكون مستمرة حتى الأربعاء المقبل.
وعن موعد تحسن حالة الطقس، لفت مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى التحسن في الأجواء، بدءًا من يوم الخميس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الأيام المقبلة تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة وسيكون الطقس شديد البرودة على كل الأنحاء خلال فترات الليل، متوقعًا أن تسجل القاهرة 12 درجة، والمدن الجديدة وشمال الصعيد 10 درجات، خلال ساعات الليل المتأخرة والنهار الباكر، ناصحًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الفترة المقبلة.