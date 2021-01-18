الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إ ن الأيام المقبلة تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مؤكدا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ْاليوم تصل لـ18 درحة.



وأوضح شاهين أن هناك تقلبات جوية مع فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاط الرياح، وتكون مستمرة حتى الأربعاء المقبل.





وعن موعد تحسن حالة الطقس، لفت مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى التحسن في الأجواء، بدءًا من يوم الخميس.



