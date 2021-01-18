هنا الزاهد تداعب جمهورها عبر إنستجرام

داعبت الفنانة هنا الزاهد متابعي حسابها بـ"إنستجرام"، حيث ظهرت من خلال صورة لها عبر خاصية الأستوري وكأن وجهها به إصابات وكدمات.

واكتفت بالتعليق قائلة: "شكلى من غير ميكب".، فيما لاقت الصورة تفاعلًا بين جمهورها.

يذكر أن الزاهد تواصل الفنانة تصوير مشاهدها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في العديد من الديكورات الخاصة بالعمل.

وفى حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور"مخاوية جن" خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل على قنوات dmc الفترة المقبلة في أولى بطولاتها المطلقة.