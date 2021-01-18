أحدث ظهور لأنغام في 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر


ظهرت النجمة أنغام، خلال صورة جديدة من أحدث فوتوسيشن لها خلال العام الجارى 2021.

 وكتبت في تعليقها على الصورة جزء من أحد أغانيها: "بيتمنى تكون لسه بتحلَّم بيه وتستناه".

وأضافت أنغام: "فوتوسيشن جديد من عام 2021".

وكشفت أنغام، في وقت سابق لبرنامج the insider بالعربي أنها تستعد لطرح أغنية سينغل خلال هذا الشهر مشيرة الى انها لن تكون الوحيدة بل سيليها العديد من الأغاني السينغل التي ستسبق طرح البومها المصري .

وتأتي هذه الأعمال الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققه البومها الخليجي "مزح " التي قالت أنها كنت تتوقع نجاحه ووصفته بالألبوم الغير عادي لما يتضمنه من نصوص لشعراء كبار و الحان لمبدعين في الموسيقى .

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