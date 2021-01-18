دينا الشربيني: "بخاف أفقد حد بحبه"





سأل الفنان عمرو يوسف، النجمة دينا الشربيني، عن أكثر شيء تخاف منه وتخشاه لترد قائلة: "أكتر حاجة بتخوفنى أخاف أفقد حد بحبه وبخاف من الزمن يعنى بخاف من بكرة وبخاف على أهلى من فكرة الفقدان وده بيرعبنى".

وقال عمرو يوسف خلال لقائهما في برنامج "بصراحة مع" المذاع على قناة "إم بي سي 1":: "أنا بخاف على مراتي وبنتي وأمي وأخواتي وصحابي بخاف عليهم أكتر ما بخاف على نفسى بخاف على أشخاص ودائما بحب أنهم يكونوا سعداء، ومش بخاف من بكرة".

يذكر أن المخرج خالد مرعي، بدأ تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "قصر النيل" وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك.

"قصر النيل" من بطولة النجمة دينا الشربيني، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي برمضان، في تعاون جديد بينها وبين المنتج محمد مشيش بعد مسلسل "جراند أوتيل" و"زي الشمس" و"لعبة النسيان".