موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


يلتقي فريق إنتر ميلانو، مع منافسه أودينيزي، يوم السبت 23 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي. 

وقد حقق إنتر الفوز بالأمس على حساب يوفنتوس، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا. 

ويحتل إنتر ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ميلان متصدر الترتيب والذي سيلتقي مع كالياري مساء اليوم في ختام الجولة.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ 40 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 7 ساعات

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ ساعة و 7 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

01:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»