موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي









يلتقي فريق إنتر ميلانو، مع منافسه أودينيزي، يوم السبت 23 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي.





وقد حقق إنتر الفوز بالأمس على حساب يوفنتوس، بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوزيبي مياتزا.



