"شطبنا" لرامي صبري تحقق نجاحًا بعد طرحها





طرح الفنان رامي صبري، أغنية جديدة له بعنوان "شطبنا" عبر قناته الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وحققت الأغنية عدد مشاهدات لا بأس به حيث اقتربت من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.





أغنية "شطبنا" لرامي صبري من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم.

يذكر أن رامي صبري، اعتذر لتامر حسين وعزيز الشافعي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجاتمعاي "فيسبوك"، وكتب: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي، وعزيز الشافعي عزيز وغالي، كان سوء تفاهم وعدى وحصل خير".





وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.





وأعاد الفنان رامي صبري، غناء أغنية "شكرا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والتي كانت سببًا في وقوع خلاف بين "رامي" والملحن عزيز الشافعي.



