موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف نادي آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، على ملعب الاتحاد، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقاتل آرسنال لخطف الثلاث نقاط من نيوكاسل، لمصالحة جماهيرة بعد التعادل السلبي المخيب للآمال الذي تعرض له الجولة الماضية أمام فريق كريستال بالاس.

كما يسعى نيوكاسل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال، لتأمين استمراره في الدوري الموسم الجديد، إلى جانب تعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها الجولة الماضية على يد فريق شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

ويحتل آرسنال المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد نيو كاسل في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.

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