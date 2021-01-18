فنانة شهيرة تحصل على أول تطعميم ضد فيروس "كورونا"



وأبرزت صحفية "ديلى ميل" الخبر، حيث ذكرت أنه سيتعين على النجمة الكبيرة أن تنتظر 11 أسبوعا وذلك لكى تحصل على الجرعة الثانية.

ولم تكشف النجمة العالمية نوعية اللقاح الذي حصلت عليه من بين الأنواع المعلن عنها حتى الان.





نبذة عن جودى دينش.





ممثلة بريطانية حاصلة على جائزة الأوسكار كأحسن ممثلة مساعدة في مارس 1998 عن فيلم ش/كسبير عاشقا، بالإضافة إلى إنها حائزة على جائزتي غولدن غلوب وإحدى عشرة جائزة من جوائز بافتا، منحتها الملكة إليزابيث الثانية لقب السيدة(DBE) من منظومة الإمبراطورية البريطانية عام 2003 م، شاركت في العديد من الأفلام منها غرفة مع منظر وشكسبير عاشقا

كشفت الممثلة العالمية جودى دينش الحائزة على جائزة الأوسكار عن أنها تلقت أول جرعة لها من لقاح "كورونا" الأسبوع الماضي.