تعليقات الجمهور على أغنية حمزة نمرة الجديدة "معلش"

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر

اقتربت أغنية "معلش" للفنان حمزة نمرة، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وعلق البعض قائلًا: :شكرًا سنة 2021 انها عرفتني إن في فنان اسمه حمزه نمرة"، اقف احتراماً وتقدير لك يا حمزة"، "حمزة نمرة بتحسه عايش معانا مش زي باقي الفنانين بعالم تاني".

واحتلت الأغنية مركزًا متقدمًا بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا وذلك على نفس الموقع عقب طرحها بساعات قليلة.

أغنية "معلش" من كلمات سامح خيري، ومحمد السيد، ومن ألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.



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