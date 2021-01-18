حبس 4 عمال تنمروا على معاق ذهنيا في الدقهلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أصدرت نيابة طلخا الجزئية في محافظ الدقهلية، قرارا بحبس 4 عمال على ذمة النحقيقات بتهمة التنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويظهر الفيديو المجني عليه موثقًا بحبل ومعلق بسقف حجرة معروشة بالعروق الخشبية وسط منطقة زراعية وقيام أحدهم بإنزال بنطاله بقصد التنمر والسخرية منه.

وكانت رصدت المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو متداول بين بعض الأشخاص يظهر به مجموعه من الأشخاص يقومون بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيا"، ويظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول خصره ومعلق بسقف حجرة معروشه بالعروق الخشبية وسط منطقة زراعية وقيام أحدهم بإنزال بنطال المجني عليه للتهكم عليه والسخرية منه.

وعلى الفور، وجه اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية لفحص الواقعة لأهميتها.

ومن خلال الفحص، أمكن تحديد هوية الشخص المعتدي عليه "معاق ذهنيا" وتبين أنه يدعي "السيد. ي. م. ط"، 19 سنة ومقيم طرف والدته السيدة "ي. إ. ع" 50 سنة ربة منزل، بقرية "طنيخ" دائرة مركز نبروه.

وتم تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفا بمقطع الفيديو وهم: "علي. إ. م. إ"، 23 سنة عامل، و"محمد. ا. ي. م. ا" 23 سنة عامل، و"محمود. ز. م. ع " 29 سنة عامل، و"أحمد. ط. ا. ع"، 25 سنة عامل ويقيمون قرية "طنيخ" دائرة مركز نبروه، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۶۲۰ جنح مركز نبروه، وما قررته النيابة العامة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين وتحديد دور "عمرو. ا. ا" الذي ورد اسمه بالتحقيقات.

كما قررت النيابة تكليف أحد الضباط بالانتقال لمكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وبيان عما إذا كانت توجد ثمة كاميرات مراقبة من عدمه، وانتداب احد خبراء قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة بمكان الواقعة، واستمرار التحفظ علي كارت الذاكرة الذي يحوي مقطع الفيديو وحبس المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني.

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معاق ذهنيا تنمر الدقهلية

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