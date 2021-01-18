خطة كومان لخطف نجم مانشستر سيتي





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني عرض حلا من أجل إنقاذ فريقه من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدون إبرام صفقات.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة لا تستطيع إبرام صفقات دون الحصول على موافقة المرشحين على مقعد الرئاسة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة اجتمع مع المرشحين الثلاثة على مقعد الرئاسة لطلب إتمام صفقة إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إجراء الانتخابات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كومان لا ينوي الاستسلام أمام قرار مرشحي رئاسة النادي ويخطط لمواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان عرض التوسط بين مجلس الإدارة ومرشحي الرئاسة حتى يشرح لهم أهمية التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل المنافسة على جميع البطولات.



