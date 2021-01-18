خطة كومان لخطف نجم مانشستر سيتي

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:05 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني عرض حلا من أجل إنقاذ فريقه من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية بدون إبرام صفقات.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة لا تستطيع إبرام صفقات دون الحصول على موافقة المرشحين على مقعد الرئاسة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة برشلونة اجتمع مع المرشحين الثلاثة على مقعد الرئاسة لطلب إتمام صفقة إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إجراء الانتخابات.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كومان لا ينوي الاستسلام أمام قرار مرشحي رئاسة النادي ويخطط لمواصلة الضغط حتى اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الحالي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان عرض التوسط بين مجلس الإدارة ومرشحي الرئاسة حتى يشرح لهم أهمية التعاقد مع جارسيا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل المنافسة على جميع البطولات.

أخبار تهمك

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ نصف ساعة

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 15 دقيقة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ أقل من ساعتين

مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

منذ ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

01:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»