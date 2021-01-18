ميدو: أصبت بالاكتئاب بعد العودة لنادي الزمالك

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:03 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن قراره بالعودة من القارة الأوروبية قادمًا من نادي أياكس امستردام الهولندي إلى نادي الزمالك، خلال فترة ما قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، والاتجاه إلى العمل الإعلامي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس:" شعرت بحالة من الاكتئاب بعد الخطأ الذي ارتكبه نادي الزمالك فور عودتي من القارة الأوروبية خلال الفترة الماضية، والتي كلفتني اعتزال كرة القدم بشكل نهائي".

وأضاف، " قرار عودتي إلى نادي الزمالك كان قرار خاطئ، خاصة وأنني كنت اشارك بشكل أساسي مع نادي أياكس امستردام بالدوري الهولندي، لكن حبي الكبير لنادي الزمالك وجنوني به كان السبب فى عودتي إلى الدوري المصري".

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