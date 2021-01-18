ميدو: أصبت بالاكتئاب بعد العودة لنادي الزمالك









تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن قراره بالعودة من القارة الأوروبية قادمًا من نادي أياكس امستردام الهولندي إلى نادي الزمالك، خلال فترة ما قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، والاتجاه إلى العمل الإعلامي.





وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس:" شعرت بحالة من الاكتئاب بعد الخطأ الذي ارتكبه نادي الزمالك فور عودتي من القارة الأوروبية خلال الفترة الماضية، والتي كلفتني اعتزال كرة القدم بشكل نهائي".



