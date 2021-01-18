توما ينشر صورة له بصحبة روبي.. والجمهور يتكهن بتعاون فني جديد بينهما





نشر الموزع توما، صورة له بصحبة الفنانة روبي عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام".





واكتفى توما بالتعليق عليها بكتابة: "أحلى روبي".





وتكهن الجمهور بأن الثنائى يحضرا لأعمال غنائية تقدمها روبي خلال الفترة المقبلة.





وتأتي هذه الصورة خاصة فى الوقت الذي تستعد فيه روبي لمينى ألبوم يتضمن أكثر من أغنية.









وتحضر روبي كذلك حاليًا لمشروع درامي جديد يحمل عنوان"شقة 6" ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة، وملك قورة، وغيرهم.



