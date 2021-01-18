توما ينشر صورة له بصحبة روبي.. والجمهور يتكهن بتعاون فني جديد بينهما

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر

نشر الموزع توما، صورة له بصحبة الفنانة روبي عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

واكتفى توما بالتعليق عليها بكتابة: "أحلى روبي".

وتكهن الجمهور بأن الثنائى يحضرا لأعمال غنائية تقدمها روبي خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الصورة خاصة فى الوقت الذي تستعد فيه روبي لمينى ألبوم يتضمن أكثر من أغنية.


وتحضر  روبي كذلك حاليًا لمشروع درامي جديد يحمل عنوان"شقة 6" ويشاركها البطولة كل من شريف سلامة، وملك قورة، وغيرهم.

أخبار تهمك

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعتين

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

منذ ساعة و 22 دقيقة

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ 43 دقيقة

خبير تحكيم إنجليزي: هدف الأهلي الملغي أمام البنك صحيح 100%

منذ ساعة و 9 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

01:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»