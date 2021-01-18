صديق ميسي يقترب من ريال مدريد









اقترب أحد أحد اللاعبين المقربين من الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، من تمثيل ريال مدريد في الموسم الجديد.





رودريجو دي بول لا يمانع الرحيل إلى ريال مدريد





تحدث النجم الأرجنتيني المقرب من ميسي، رودريجو دي بول، لاعب أودينيزي عبر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن تطور جديد بشأن مستقبله في الفترة المقبلة.





وقال رودريجو دي بول: "الانتقال إلى ريال مدريد؟ أنا لا أضع حدودًا لنفسي، وبمجرد الوصول للمنتخب الوطني تشعر أنك مستعد للعب مع الجميع".





وأضاف دي بول لاعب أودينيزي: "أنا لا أقيد نفسي وأتمنى أن أحظى بمسيرة احترافية رائعة، وأعمل بجد من أجل تحقيق ذلك".



