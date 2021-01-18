عمرو طارق: الونش الأفضل في مصر..وهذا موقفي من الأهلي والزمالك













كشف الدولي المصري عمرو طارق لاعب نيويورك رنيد بولز الأمريكي، الأسباب التي أبعدته عن التواجد داخل نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، رغم اتفاقه على الانتقال إلى قلعة ميت عقبة، وموقفه من الانتقال إلى القطبين في الفترة المقبلة، حال تلقى عروضا.





وتابع، "وقعت لنادي الزمالك قبل الانتقال إلى الاسماعيلي، ولكن مرتضى منصور أعلن فسخ التعاقد بسبب الاتهامات الموجهة لنجله بالسمسرة".





وعن تفضيله لنادي الاهلي والزمالك فى حالة تلقيه عرضين حاليا، أشار:" الناديان شرف لأي لاعب، ولا يمكن المفاضلة بينهما، لكن إذا حدث ذلك، ساختأر الأنسب لي".



