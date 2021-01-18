مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاستهداف الحوثيين إحدى القرى بالسعودية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.

وجددت، مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة. 

وأعربت، عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.

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