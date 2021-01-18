رمضان السيد: هدف الأهلي في البنك صحيح

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أكد رمضان السيد لاعب الأهلي السابق، أن المارد الاحمر افتقد الحلول الفردية فى مباراة البنك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف. 

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج البريمو المذاع على قناة "ten": "علي معلول مفتاح لعب الاهلى ولكن محمد يوسف فرض أسلوب لعبه على الفريق الاحمر وأغلق المساحات وحلول اللعب على الهجمة المرتدة ولكنه لم ينجح فيها".

وعن هدف الاهلى الملغي: "هذه اللعبة فى الدوريات الأوروبية يتم احتسابها هدف ومن وجهة نظري هدف أيمن أشرف صحيح".

جدير بالذكر، أن المباراة أقيمت بين الأهلي والبنك على ملعب المكس بالأسكندرية في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

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