عبدالله بن خالد المناعي يشارك في "كأس السعودية" للخيول

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

 

يشارك عبدالله بن خالد المناعي في منافسات "كأس السعودية" وهو السباق الذي يضم أشهر الجياد من جميع أنحاء العالم المؤهلة للمشاركة في النسخة الثانية من السباق الذي سيقام في فبراير 2021م.

 

وصنف الشوط الأول لكأس السعودية في نسخته الأولى كأفضل شوط سباق على مضمار رملي بالعالم عطفًا على مستوى الجياد التي شاركت به، إلا أن قائمة جياد هذا العام المرشحة قد تحمل معدل تصنيف أعلى من مثيلاتها المشاركة في العام الماضي، مما يسمح بتوقع منافسات أقوى لهذه النسخة التي يتطلع لها جميع جماهير السباق في العالم، إذ يتناسب كل ما سبق مع تطلعات "نادي سباقات الخيل" لرفع مستوى السباقات والانتقال من الجزء الثالث وصولًا إلى الجزء الأول ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لسباقات الخيل.

 

وتقرر توسيع نطاق المشاركات بشكل كبير في السباق، الذي سيُقام على مدار يومين بميدان الملك عبد العزيز بالرياض في 19 و20 فبراير 2021م، وزيادة الجوائز وإضافة شوط جديد ليزداد بذلك عدد الجياد المستقطبة للمنافسة في السباقات مقارنة بالعام الماضي.

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