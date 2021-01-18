عمرو أديب: تركي آل الشيخ توصل إلى فكرة عبقرية لإسعاد المواطن السعودي (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هيئة الترفية السعودية بحثت عن طريقة آمنة للترفية عن المواطن السعودي في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى فكرة عبقرية يعشقها المواطن السعودي.





وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المستشار تركي آل الشيخ افتتح "أويسس"، موضحا أنهم ذهبوا للصحراء وأحضروا كافة المطاعم العالمية، مضيفا أن تركي آل الشيخ كان يبحث عن فكرة يمكن تنفيذها في ظل هذه الظروف الصعبة.



