بعد إعادة طرحها.. تعرف على عدد مشاهدات "عراقنا" لكاظم الساهر

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر


أعاد المطرب العراقي، كاظم الساهر، أمس الجمعة، طرح أغنيته للشعب العراقي، بعد أن أجرى بعض التعديلات عليها.

وطرح الساهر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة جديدة من أغنيته "عراقنا"، والتي كتب كلماتها الشاعر كريم العراقي، ووزعها موسيقيا، ميشال فاضل.

 وتعبر الأغنية عن وحدة الشعب العراقي، والإشادة بالتعدد المذهبي والقومي فيه على مر الزمان.

وحققت الأغنية عدد مشاهدات قليل نسبيًا لم يتجاوز 15 ألف مشاهدة حتى الان,

وكان كاظم الساهر طرح أغنية "عراقنا" لأول مرة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والتي أشار معها إلى أنها هدية للشعب العراقي.

أخبار تهمك

خبير تحكيم إنجليزي: هدف الأهلي الملغي أمام البنك صحيح 100%

منذ 34 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي

منذ ساعتين

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الإعلام الأردني الأسبق: زيارة السيسي لـ عمان تأتي في إطار توحيد الرأي العربي

منذ 41 دقيقة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»