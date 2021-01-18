وزيرة التضامن: مصر بها 52 ألف جمعية أهلية (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر بها 52 ألف جمعية أهلية، و59 مؤسسة أجنبية، مشيرة إلى أن هذه الكيانات لا يستهان بها، فالدول لا تعمل بمفردها. 

وأشارت "القباج"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير في المجتمع المصري، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية أمامها عام لتوفيق أوضاعها منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضافت، أنه توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وفقا للائحة التنفيذية للقانون يكون إليكترونيا، ويتم بالإخطار فقط، وفي خلال 60 يومًا يتم الموافقة.

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وزيرة التضامن جمعيات أهلية

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